受制原料漲幅壓縮，上緯投控（3708）第三季營運轉盈為虧，前三季營業利益0.78億元，年減86.77％，稅前盈餘0.61億元，年減92％，稅後盈餘1.02億元，年減82.44％，EPS縮水至0.9元0.9元。反映成本壓力，上緯已於9月中旬陸續調整售價，改善獲利狀況，並推廣新創產品「SWANCOR HYVER」於上緯新型風電認證及船用灌注樹脂應用。

上緯表示，超過八十米的風電葉片試製及測試已於大陸風電客戶開展認證程序，預計2022年Q1完成認證，並於國際風電客戶進行推廣亦獲得客戶正面回饋。另，碳纖複合材料已取得國際風機大廠與大陸整機廠訂單，確保營收動能。

上緯投控為精密化工與複合材料製造商，聚焦環保和綠色能源材料，包括在大陸和台灣市場佔有領先地位的環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂和碳纖維複合材料。

伴隨出貨推進，上緯投控前三季營收77.92億元，年增20.39％，惟新材料事業因大陸風電市場受原物料價格攀升，致使毛利相較於去年下滑20.79％。為此，上緯除9月中旬陸續調整售價，也積極推廣新創產品「SWANCOR HYVER」於上緯新型風電認證及船用灌注樹脂應用，達到降本增效、結構創新的目標。

上緯指出，近來面對市場競爭及碳中和的要求，除投入符合綠色循環經濟的原創型產品研發，亦致力提升公司治理及強化ESG確保企業永續經營之落實。另，為穩定經營權及健全專業經理人制度，董事長蔡朝陽已著手設立閉鎖公司，預計於2年內完成「蔡氏控股」（閉鎖公司）之設立。