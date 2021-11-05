埔心鄉農會在推出芒果鮮果急凍冰品，為個頭較小的芒果打造專屬的星星造型一口冰，發表會上請來長腿美女模特兒行銷。（謝瓊雲攝）

埔心鄉農會在推出芒果鮮果急凍冰品，為個頭較小的芒果打造專屬的星星造型一口冰，發表會上請來長腿美女模特兒行銷。（謝瓊雲攝）

埔心鄉農會在推出芒果鮮果急凍冰品，為個頭較小的芒果打造專屬的星星造型一口冰，發表會上請來長腿美女模特兒、主持人行銷，搶先嘗鮮後讚不絕口。（謝瓊雲攝）

彰化埔心鄉農會2年前推出將整顆金蜜芒果剖半後的急凍鮮果冰棒，造成熱賣，今年再推出小巧可愛的星星造型急凍一口冰，賣相討喜。（謝瓊雲攝）

埔心鄉是金蜜芒果的故鄉，近年農會大力收購農民的次級鮮果，除推出頂級鮮果禮盒，也將優級與水傷的次級芒果加工，光是冰品三年來就創下近千萬元業績。（謝瓊雲攝）

星芒畢露。彰化縣埔心鄉是金蜜芒果的故鄉，近年埔心農會大力收購農民的鮮果，除推出頂級鮮果禮盒，也將優級與水傷的次級芒果加工，光是冰品三年來就創下近千萬元業績，今年再推出小巧可愛的星星造型急凍芒果一口冰，盼能再創銷售長紅。

埔心鄉盛產金蜜芒果、金蜜葡萄和金蜜芭樂，尤以金蜜葡萄和芒果特殊品種的香氣和滋味都獨樹一幟，目前農會輔導芒果產銷班已有3班，包括永靖、溪湖等鄰近鄉鎮果農都來加入，契作面積也從9年前10公頃，大幅增加到50公頃。

總幹事張旗聞說，每年7、8月金蜜芒果盛產，表皮金黃光滑，賣相最好滋味香甜的頂級芒果，多數農民都自產自銷，少數由農會收購主打禮盒行銷；產季過後，農會也以每公斤30元至50元的高價向農民分級收購次級鮮果，盼能提升農民收益。

近年農會積極開發芒果加工品，從芒果乾、果醬、果汁冰棒與冰淇淋等，都很熱銷，又以每顆鮮果只能剖兩片的急凍芒果冰棒，每支80元，仍引發搶購熱銷，光是花蓮富里農會每年都訂購上千支，供不應求。

張旗聞表示，前年首度開發金蜜急凍芒果冰棒，因為太轟動，百貨公司也主動詢問，甚至直接銷售到總統府去；今年芒果因氣候和水傷，次級品個頭偏小，因此他請供銷部同仁採購模型，將人工削皮的芒果切片後壓成每顆30公克的星星造型，更好就口、賣相也更討喜，相信消費者接受度更高，更能為農民提高收益。

供銷部指出，新品急凍一口冰，採單顆包裝，每顆零售價20元，袋裝6入優惠每袋100元，另有禮盒包裝、可放3袋，售價每盒350元，十分適合拿來送禮。