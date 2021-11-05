行政院長蘇貞昌拍板軍公教明年元旦起加薪4％，退休軍公教月退俸也將在明年7月起跟進調整。國民黨立委賴士葆下午在立院質詢時要求，即便訂於明年7月調整，也應比照公務人員追溯元旦生效，否則為德不卒。蘇揆回應，往優於考量方向努力。

蘇貞昌今天繼續到立院進行施政總質詢，下午進入經濟組，賴士葆關注退休軍公教月退俸調整進度，蘇揆表示，退休軍公教人員也應同享經濟發展成果，他拍板月退俸應配合軍公教調薪相應調整，但調整有一定作業程序，尊重3個審議委員會審議結果。

隨後，賴士葆要求追溯到明年元旦起生效，蘇貞昌回應，「我一直釋出善意，也覺得應該優於考量」，他需要了解一下情形，不敢說怎麼樣，但往優於考量方向努力。

談到國安局長陳明通昨說，蔡英文總統任內，中共不會攻佔東沙島，賴士葆質疑蘇貞昌不清楚東沙島屬於高雄市，蘇貞昌則以賴聲音沙啞又戴口罩為由，解釋「聽不清楚」，並說，若有必要，他願意去視察東沙群島。