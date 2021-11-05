韓國最大在野黨國民力量今天宣布黨內總統候選人初選結果，將由前檢察總長尹錫悅代表參選；今天發布一項韓國民調顯示，57%受訪者支持在野黨候選人擔任下屆總統，實現政權輪替。

韓國將在明年3月9日舉行總統大選，最大在野黨國民力量今天在首爾龍山區召開第二次全黨大會，發表黨內總統候選人初選結果，今年3月宣布請辭的前檢察總長尹錫悅最終以47.85%得票率勝出，擊敗曾任保守黨代表及慶尚南道知事的議員洪準杓等對手。

國民力量初選採黨內投票及民調各半方式進行，洪準杓在民調中雖以48.21%支持率領先尹錫悅的37.94%，但在黨內投票卻不敵初次參政的尹錫悅，僅拿下12.6萬票，尹錫悅則以21萬多票取得壓倒性勝利。

國民力量這次黨內投票率也以63.89%寫下歷史新高。尹錫悅陣營接受韓媒訪問指出，這次黨內投票率刷新紀錄，代表黨內對本屆選舉關心度提升，對實現政權輪替的期盼升溫；對於黨內投票與一般民調結果的差異，尹錫悅陣營認為，黨員在候選人選擇上會更具戰略考量，「會思考什麼樣的候選人才可能實現政權更替」。

檢察官出身的尹錫悅，曾擔任前總統朴槿惠閨密門案特檢組長，在2019年受現任總統文在寅任命為檢察長，但之後與法務部長秋美愛矛盾激化，今年3月表示「無法坐視韓國憲法精神與法治體制崩潰」，宣布請辭，卸任3個多月後發表參選宣言。

韓聯社報導，尹錫悅今天發表黨內候選人當選感言時，同樣劍指現任政府，承諾「必定達成政權輪替，終結充斥分裂、憤怒、腐敗與剝奪的政治」，並表示這次總統大選不僅是「有常識的尹錫悅與沒常識的（執政黨共同民主黨候選人）李在明」之間的戰爭，也是理性主義者與民粹主義者的戰爭。

國民力量宣布黨內初選結果後，其他候選人皆承認敗選，表示將齊心合作，幫助尹錫悅贏得大選；尹錫悅則說，將會在政見中納入其他候選人的意見，並會盡快安排會面，討論選戰策略。

韓國第20屆總統大選主要政黨候選人至今大致底定，包括共同民主黨候選人、前京畿道知事李在明，國民力量候選人尹錫悅、正義黨候選人沈相奵及國民之黨候選人安哲秀。

根據民調機構韓國蓋洛普今天公布民調，57%受訪者表態支持在野黨候選人，較10月上升5個百分點，支持執政黨連任的受訪者則下降2個百分點至33%，兩者支持率差距創下8月以來新高。

若僅考慮黨派，在野黨國民力量支持率達38%最高，為2016年4月以來新高，執政黨共同民主黨以30%支持率居次；總統候選人中則以李在明呼聲最高，支持率26%，其次為獲24%支持率的尹錫悅，沈相奵、安哲秀支持率分別僅2%。