統一獅隊下半季還剩最後12場比賽，總教練林岳平表示，球隊目前大致就以現在陣容去拚戰季冠軍，現在就只差內野手郭阜林，餅總希望郭阜林盡快調整過來，「若球隊後面有機會晉級的話，他是很好的右打者。」

郭阜林在11月1日下二軍調整，主要是因為之前有段期間揮空率太高，此外餅總也提到近期比較頭痛的是團隊面對左投時的打擊火力，「不只象魔力，像是德保拉、呂彥青也是，若最終還是我們2隊的話，面對左投是我們必須要突破的一個關鍵點。」

去年獅隊左打者明顯對左投打的不順，但今年連右打者都有這樣的情況，也讓林岳平有些頭痛，「今年右打左右投都打不好，幾個右打者今年的調整跟出賽都不是這麼順利，只能寄望在最後的短期賽事中趕快調整出不一樣的結果。」

要在短期內做出突破，林岳平認為一定有辦法，「短期賽事一定會有不同的作為，心理、身體調適，在比賽中只要有好的結果就一定會有所突破。」

至於之前因身體疲勞下二軍的洋投飛利士，能夠再上一軍的時間點會在例行賽最後一周，目前他仍在調整狀況中，大概還要1周調整，目前只有傳接球，還未進牛棚。