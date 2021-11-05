礁溪老爺「16500元樂活假期」，住一晚豪華溫泉套房加贈露營區體驗，榮登展場人氣王。（老爺酒店集團提供）

ITF台北國際旅展首日進場人數2萬0127人，老爺酒店集團推出住宿及餐飲商品搶客，其中礁溪老爺榮登人氣冠軍，2支限量住宿及餐飲商品已於今日搶購一空，而限量200張的「知本老爺住宿券」也迅速售罄。

老爺酒店集團表示，現場更有百萬刷手一口氣狂掃聯合住宿券，促使旅展第一天業績開紅盤破2700萬元，較去年同期業績成長135％，樂觀預估4天展期上看5000萬。觀察現場銷售趨勢，一券通用10家老爺的「2999元聯合住宿券」去年現場賣破2萬張，榮登旅展銷量冠軍。今年新增適用旗下關係企業「老爺關西高爾夫球場」2至4人打球，住飯店、打高爾夫球一券通用，豐富靈活的使用方式，是本次商品亮點之一，優惠效期長達一年半加上買20張送2張、買30張送3張的銷售優勢，吸引許多民眾排隊入場購券。

銷售量次之的是礁溪老爺「樂活假期」套券，住1晚五星溫泉套房加贈露營區體驗，現場4天展期每日限售150套，每人限購3套，一開放入場便聚集排隊人潮，不到半小時便銷售一空，此外，每套6張的礁溪老爺「雲天自助午餐套券」也湧現搶購潮，現場限量200套全數賣完。另一搶手商品「知本老爺精緻客房住宿券」每張6300元，本月1日線上限量800張開賣3小時內完售，許多來不及搶購的民眾趕在今天進場購券，現場限量200張已於下午1時前完售。

老爺酒店集團表示，民眾入場消費不論金額即贈一張iRent優惠序號卡，可兌換新用戶免費60分鐘時數。現場購券單筆滿2萬元可獲得1張刮刮卡、4萬元2張，以此類推，有機會抽中最大獎20張聯合住宿券及單館住宿券，買越多中獎機會越高，沒中大獎也別急著丟掉刮刮卡，加入老爺官方LINE好友，憑刮卡序號再抽聯合住宿券好禮，11月19日將於老爺酒店集團LINE官方帳號公布得獎名單。