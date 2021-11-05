為緬懷去年辭世的清華大學前校長劉炯朗，聯華電子5日在清華大學名人堂捐款整修清華資電館，並更名為劉炯朗館，在館內設置獨立空間，展示劉前校長的生平行述及作品文物，紀念這位享譽國際的資訊科學界先驅及教育家。部分捐款也將用於招攬國際師資並提供優秀博士生獎學金。

曾擔任聯電獨立董事與董事的劉炯朗與聯電有很深的歷史淵源，為感念劉炯朗多年來對聯電經營決策的指導與付出，聯電捐款清華大學，捐贈典禮由聯華電子董事長洪嘉聰與清華大學校長賀陳弘代表簽約。洪嘉聰表示，希望透過劉炯朗館的設立，讓新一代的年輕學子們，也能感受他言談充滿睿智兼寬容的教育家風範。

這筆捐款將用於已有30年歷史的資電館內國際會議廳及老舊設施整修翻新及正面廣場改造，清華大學電資學院院長黃能富表示，1樓大廳也將設立雙重影像雷射浮雕立像牆，只要走進劉炯朗館，就可以看見一頭銀髮的老校長開朗慈祥的面容，從另一側看過來則顯現劉炯朗知名的離散數學公式。

劉炯朗館1樓還將設一處獨立空間，典藏劉前校長生前著作及文物。黃能富表示，此處將裝潢為舒適的書房型式，參觀者可坐在沙發上，聽聽劉前校長生前錄製的廣播節目《我愛談天你愛笑》，翻看《一次看懂自然科學》、《國文課沒教的事》、《下課後的奇幻補習班》等曾獲金鼎獎的科普、散文及詩詞作品，神交故人。

賀陳弘表示，劉炯朗前校長是傑出的科學家，學術成就得到國際肯定，同時也是教育家，即使學生犯了大錯，也永遠關愛學生。劉炯朗開募款風氣之先，從此清華引進許多大尺度的企業捐款，「是所有大學校長的典範，是立言、立德、立功三不朽的校長。」