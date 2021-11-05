屏縣府今天首度抽出雙月抽大獎百萬休旅車1台，中獎序號及部分姓名將 公告於官網。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府搭配五倍券推出「屏東購好禮」活動後，至今已創造出5億3000萬的參加活動登錄的消費總額，而5日除抽出每周必有的Gogoro電動機車1台、iPhone13手機5支之外，更首度抽出雙月抽大獎百萬休旅車1台，中獎序號及部分姓名將 公告於官網。

屏東縣長潘孟安表示，因為疫情的管制，屏東有近5個月大受影響，為了振興經濟配合行政院五倍券振興經濟方案，推出屏東購的抽獎，呼籲在地消費的鄉親們，越早參加越多機會，消費越多得到大獎的機會就越高。

縣府秉持公開公平的的精神，採用網路直播作業，運用高人氣觀看流量和注目度，今天特別移師至屏東縣千禧公園戶外空間舉行抽獎，順道宣傳6日六堆 300 系列慶典活動，期待藉由縣民朋友走到戶外，無論參加各項動靜態親子互動活動，或透過欣賞音樂旋律共譜出族群的友好。

潘孟安說，六堆300慶典in屏東，在熱鬧的傳統民俗文化及節慶大戲中，驚豔常民文化的多元及豐富，以文化藝術表達對天地的感恩與敬畏，縣府特別於6日盛大舉辦「舞動薪傳客家獅」、「靚靚六堆歌唱」及「族群融合世界六堆之夜」的活動，也可以來看看全國唯一國小1至6年級國語科和社會科客家本位補充教材成果，邀請全台民眾來屏東歡喜過冬福時節，好好感受難得的獨特文化。

縣府城鄉發展處表示，開獎後，屏東購好禮網站及粉絲專頁將公告得獎者，得獎者於期限內提交領獎資料，經審核無誤後，活動小組將會通知領獎。中獎資料繳交期限自中獎公告日起算，為期2周內需將資料以掛號或親送方式送達至屏東縣政府工商科屏東購活動小組，逾期視同放棄中獎資格。

屏縣府表示，屏東購抽獎將提供HONDA CR-V休旅車4台、Gogoro電動機車30台、iPhone13手機 150台、台銀1兩重純金金牌6面和輕豪宅1戶，民眾只要於縣設立營業登記或稅籍登記發票開立的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿500元的發票，詳實登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄直到明年4月30日止。