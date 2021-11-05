位於廣州街的86歲市定古蹟新竹少年刑務所演武場去年修復完工，文化局籌備多時，預計在11月11日起以藝文空間正式開館營運，規畫新竹少年刑務所演武場展覽，讓民眾得以一窺演武場過去作為日治時期監獄系統建築的神秘面紗。近日演武場周邊圍籬打開，木構古樸建築現身街角，引起市民關注。

新竹少年刑務所演武場與周邊的刑務所、獄官宿舍相連，是全台保存最完整的監獄系統，落成於1935年（昭和10年），過去曾是獄官進行武藝與體能訓練場所，二戰後改為監獄員工宿舍，也是繼台中後第2處完成修復的獄官武道場。

新竹少年刑務所演武場在2002年獲指定為市定古蹟，為讓閒置的演武館能夠活化，新竹市府向中央爭取經費共投入2840萬元整修，並拆除宿舍隔間、以檜木重新裝修，去年即完工。

演武場分為本家、南附屬家及北附屬家3大部分建築，文化局說明，其中作為武藝訓練所的南側柔道場、北側劍道場下方，均置有一個半埋於土中的陶甕，為內部聲音反射的重要裝置，增加道場訓練聲響，用以壯大聲勢。整修後，保留道場下增加回聲的陶甕及給予緩衝的彈簧，本次修復特別以玻璃隔間展示。

文化局籌備多時，選定在11月11日起打開演武場，首檔將推出兩個展覽主題。其一是演武‧新生－竹少年刑務所演武場古蹟修復展，呈現演武場的前世與今生、建築特色、空間場域、演武場與刑務所歷史建築群，以及建築修復歷程等。另一則是竹塹城散策3部曲特展，從貼近民眾生活的建築切入，以歷史時間軸做區分，將展覽設計為桌遊般場景，邀請民眾走動參觀。