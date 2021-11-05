家住北部的51歲張姓男子上月底被發現陳屍彰化縣東螺溪，意外揭開一起遭酒店女子狠心殺害包養男子的駭人命案。據了解，涉案的林姓酒店女與其家人在檢警偵訊時坦承，不滿林女長期受到張男的性虐待，才謀畫了出遊藉機殺人。

據了解，涉案的30歲林女從事八大行業，與張男為同居關係，張男的友人在其失蹤後於臉書爆料，稱張男在酒店認識了林女，對林女迷戀且每月花費10萬元包養。

張姓死者於10月29日被人發現陳屍於東螺溪，全身被綁上重達40公斤空心磚、雙眼被黑色膠帶封死，頭腳遭綑綁、套上黑色塑膠袋，屍體早已腫脹難辨，死狀悽慘。檢警花費3天才透過指紋比對確認身分就是失蹤的張男，並將涉案的林女一家人陸續拘提到案。

令人髮指的是，涉案的林女、林父、林母、林弟等4人，在法院召開羈押庭庭訊時改口坦承預謀殺人，林父指稱，女兒經常向他們抱怨受到張男的欺侮與性虐待，不捨她受委屈才決意殺人。

此外，四人針對如何用繩索勒斃張男、棄屍方式、棄屍地點等，均經過縝密的討論與規劃，也事先勘查路線；林女則於10月中設局邀約張男南下彰化遊玩，一家人還佯裝熱情友善歡迎他入住過夜，豈料卻成了張男生命最後旅途。

彰化地方法院庭長黃齡玉表示，羈押庭法官認為，林女等4人坦承犯行，眾人對犯案過程陳述一致，交代犯罪計畫詳細，而林母、林弟參與程度跟主謀犯罪相符，認為已無串供及湮滅證據之虞，因此予以10萬元交保，但限制住居。