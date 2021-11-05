陳綢阿嬤獲暨南大學頒授名譽博士學位，各界人士齊集見證。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮陳綢阿嬤，從小被送到陳家當養女，沒有唸過書，但她秉持「救1個有問題小朋友，卡贏教3個大學生」理念，創辦陳綢兒少家園，體罰孩子前先打自己，畢生無私奉獻精神，令人敬佩，獲國立暨南大學頒授榮譽博士學位。

暨南大學名譽博士頒授典禮，由暨大校長武東星主持，管理學院院長陳建良推薦，教育學院院長楊州松頒授教育學名譽博士學位，並邀請科技學院院長蔡勇斌與人文學院院長陳佩修共同見證。

武東星表示，感謝陳綢阿嬤創辦良顯堂基金會，還有兒少家園，幫助經濟困難的學生，以及安置需要愛的青少年，讓行為偏差的孩子，變成有好品德的人；暨大為表彰陳綢崇尚品格教育，以及她對於教育與社會的影響，因此頒授名譽博士學位。

陳綢感謝暨大對地方的貢獻，還有兒子、媳婦的支持，以及良顯堂所有鸞友的協助，並表示功勞不是她的，而是許多關心教育與青少年發展人士的成果，她只是代表大家領博士學位。

陳綢阿嬤7歲時，因為家貧被送至陳家當養女，1967年時陸續罹患各種癌症，經200多次化療奇蹟病癒之後，重新體悟生命意義，因此發願救助社會苦難，推動福利、教育、醫療、宗教、司法、環境保護等多元服務工作，以追求良善社會為終身職志，半世紀來始終如一。

陳綢成立「玉清宮良顯堂慈善會」，擴大舉辦義診、濟貧、救難，助學以及青少年輔導等社會福利項目，全心投入家扶中心青少年安置輔導工作，幾乎是24小時全職陪伴孩子，她體罰累犯10次錯誤的學員，先打自己，再打學員，身兼嚴父與慈母雙重角色。

陳綢散盡家財，只為能幫助更多需要幫助的人，不僅是「先天下之憂而憂」的宗教家與慈善家，更是以身教淑世、淑人的教育家。