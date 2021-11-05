大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日發布「答記者問」，首度直接點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等3人為「台獨頑固分子」，稱大陸方面將依法懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，追究其刑事責任，終身有效。

上海東亞研究所助理所長包承柯分析，國台辦以直接點名的方式，說明兩岸緊張形勢仍在升高，包括蘇貞昌、游錫堃對公投修憲的發言，以及吳釗燮近期訪問歐洲，都顯示出大陸對台獨發出的嚴厲警告，希望民進黨當局懸崖勒馬，即使以擠牙膏的方式往台獨方向走去，都會碰觸大陸堅決反對台獨的底線。

為什麼國台辦這波只點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等3人為「台獨頑固分子」？包承柯認為，大陸對此還是比較慎重的，沒有提到更多的名字，事實上為兩岸關係留有一定餘地，「希望台灣當局最高領導人在相關問題上不要一意孤行，能夠謹慎把握，盡快讓兩岸關係回到和平穩定的狀態。」

包承柯表示，如果這樣都還不足以遏制民進黨當局以擠牙膏的方式實施台獨，大陸未來還會公布更多愈來愈清晰明確的政策，「如果台灣當局在台獨道路上依舊往前走，這份名單範圍肯定還會繼續擴大。」