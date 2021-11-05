美國半導體巨頭英特爾日前發布第 12 代 Intel Core 處理器，由自家的Intel 7 製程，首次打造全新效能混合架構，最強遊戲處理器 i9-12900K台灣售價已經由原價屋公布，為18700 元新台幣，可說是給足誠意，試圖在AMD積極搶攻的X86架構市場重奪主導權。對此，外媒爆料，比明年可能採用的Zen 4、更新一代的Zen 5 架構，預計採用大小核心設計，與英特爾最新發表處理器類似。

近期傳出蘋果A16晶片將不採用台積電3奈米製程，更有機會搭載的則是基於台積電5奈米製程的4奈米N4P製程，蘋果首波採用的可能落在PC或平板處理器晶片，但業界預料，為了加強爭奪市場份額，AMD、聯發科等IC設計業者可能更有意願採用3奈米製程。

英特爾新執行長Pat Gelsinger啟動IDM 2.0戰略、重返晶圓代工業務，今年7月公布最新的先進製程技術藍圖，採用與業界相同命名方式，將原本10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，原先7奈米正名為Intel 4，之後分別為Intel 3、Intel 20A、Intel 18A製程。

英特爾10月舉行大型Intel Innovation活動，重啟過往IDF大會精神，以技術與開發者為核心，強調先前對外宣布的IDM 2.0，加速該公司半導體製程的技術發展，並終於推出第12代Core處理器，一改過去多核心策略，採用大小核心，扮演大核的P-core以及小核角色的E-core效率核心，藉此對應不同運算需求發揮更高效率，並率先業界支援DDR5。

至於AMD，在2014年由蘇姿丰（Lisa Su）接任執行長後，加上矽谷「晶片大神」Jim Keller親手操刀下，推出全新架構Ryzen系列處理器以及Vega系列顯卡，加上採用台積電7奈米製程，在效能、研發與製造成本控制上有強勁表現，並獲得市場巨大迴響，8月報告指出，AMD在x86 架構處理器市場上， AMD 市占率達22.5%，創14 年以來最高紀錄，並朝著25%目標前進。

至於外媒爆料，AMD 從Zen 3後續處理器架構為Zen 3+、Zen 4、Zen 4D、Zen 5，並預計分別採用台積電的6奈米、5奈米、4奈米、3奈米製程。內容指出，Ryzen 8000 系列處理器預計採用大核心Zen 5 架構，小核心採用Zen 4D，讓運算頻率更低，暫存容量更小，處理器採用8個大核16個小核心，預計最高來到48執行緒，最快2023年第4季發表。據報導，Zen 4D為是Zen4的一個分支，包括重新設計Cache，精簡一部分功能特性，降低頻率與功耗，犧牲一部分單執行緒性能，換取更好的多執行緒性能，預計面積與Zen 4相差不多。

相比之下，英特爾預計在2022年、2023年推出Intel 4、Intel 3，相比之下為同業的4奈米、3奈米製程，先前也傳出英特爾預計釋出部分訂單委由台積電3奈米製程，若英特爾沒有延遲推出，到時候CPU市場將成為2大半導體巨頭廝殺戰場。