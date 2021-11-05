全臺規模最大，為期4天的「2021臺北國際旅展」今（5）日起在南港展覽館一館盛大舉辦，農委會林務局精心籌劃「國家森林館」向國人推薦「林鐵漫旅」、「夜觀覓境」、「花季絮語」與「森林嬉遊」四大主題共33條森林遊程，同時推出國家森林遊樂區電子門票全票買一送一，還可一窺阿里山林鐵新改裝列車的車頭造型設計。首日開幕，現場吸引人潮搶購，旅行業者更在現場加碼推出優惠方案，歡迎民眾把握時間參觀及預約精彩的森林秘境之旅。

林務局表示，臺灣是座森林島嶼，超過六成土地為森林所覆蓋，且山脈縱貫島嶼中央，這兩大特性，使國人只要花費1至2小時車程，便能置身森林的懷抱；林務局於全臺各地轄管18處國家森林遊樂區，提供國人前往從事旅遊、休憩、運動、觀察、教育與研究等多樣性戶外活動選擇，結合周邊山村部落更具獨特的文化與特產，推出許多特色旅遊路線。

此次林務局以「森活出走計畫」鼓勵國人在漫長的防疫生活後，可以至山區空曠處運動散心、呼吸芬多精，正是規劃出遊計畫、再次遇見森林的好時機。展期間也邀請生態觀察家林青峰分享獨特的生態觀察，自然音樂家吳金黛分享森林大地的旋律，創作歌手克里夫Cliff溫柔清新的歌聲與吉他，非常值得前往聆聽，還有定時互動與闖關活動，提供專屬限量好禮等。

林務局國家森林館參觀動線從「健行」開始，走進臺灣杉步道，接著可坐著緋寒櫻及霧社櫻點綴的吊籃椅拍張照，一旁模擬的「夜觀」走廊，帶領訪客一窺熱鬧的夜間山林生態，最後還有等比實物大小阿里山林鐵新改裝列車的車頭，模擬「阿里山林業鐵路」行駛在高山森林裡的人文景觀，至於車廂及更多精彩細節，將在12月份在嘉義市舉辦的臺灣設計展由該局阿里山林業鐵路及文化資產管理處正式公開亮相。

林務局以四大主題串起33條廣受國人喜愛的遊程，並推出多項優惠。本次主推「林鐵漫旅」的山林鐵道遊程，包括烏來台車的《內洞蕨色森林．烏來林業探幽趣一日遊》優惠價1900 元/人，4人同行1人免費；人氣不墜的經典阿里山林鐵《曙光漫遊，霧中王者二日遊》，每位定價9200元，旅展價8499元/人，使用5倍券享7999元/人；還能搭配人氣超高的太平山蹦蹦車之旅多項優惠行程，還能搭配國旅券消費滿1200現折200或第2人現折五折，還有平日住房優惠價。

臺北國際旅展展期為11月5日至11月5日，在南港展覽館購票入場，展覽詳情請上官網，有關林務局「國家森林館」相關訊息請見林務局官網：https://www.forest.gov.tw/。