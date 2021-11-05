群光（6412）第三季財報出爐，雖然有缺料、成本上升、匯兌等影響，但在商用筆電鍵盤與智慧家用影像產品帶動下，稅後獲利仍有15.96億元，季增20.7％，前三季稅後獲利為44.88億元，比去年同期成長6.5％，EPS為6.35元。群光預期，第四季營收有機會小幅季增，明年則在影像安控產品、電競鍵盤與電源成長性高下，有機會比今年成長4～6％。

疫情干擾東南亞，影像晶片、小IC缺貨，以及泰國廠新品量產進度放緩下，群電第三季營收以273.49億元創下單季歷史新高，但受到原物料漲價、人工費用增加、新台幣與人民幣兌美元都升值影響，導致第三季毛利率比去年同期減少2.9個百分點、為17.7％，但經濟規模放大與產品組合改善下，毛利率仍比上一季改善0.3個百分點，營益率則來到9％、季增1.7個百分點，稅後獲利為15.96億元，比去年同期下滑10.7％，仍比上一季增長20.7％，EPS為2.25元，累積前三季稅後獲利為44.88億元，年增6.5％，EPS為6.5元。

而也因為影像晶片嚴重缺貨，群光第三季成長動能最強的產品線並非原先預期的影像產品，而是商用筆電與電競用鍵盤，群光表示，目前來看影像晶片缺貨已經紓緩，僅有小IC還持續吃緊，預期智慧家用影像產品出貨旺季將遞延至第四季，有機會出現雙位數百分比成長性，PC雖然進入淡季，高單價的電競鍵盤需求仍望，將使第四季鍵盤營收繼續成長。

群光5日也公布10月營收為94.73億元，比創下單月歷史新高的9月營收月減3.8％，不過比起缺料嚴重的第三季，10月營收明顯轉強，也讓法人預估，第四季群光營收有機會比第三季小幅季增。

面對明年，群光預期半導體零組件缺料潮應該差不多在明年5、6月就結束了，而在中美貿易戰未歇，美國加強打壓中國品牌安控產品下，群光智慧安全監控影像產品接單順暢，將成為明年一大成長動能，並帶動影像產品成長性高於PC周邊產品，鍵盤也在高單價的電競用產品帶動下可望持穩，子公司群電則在Type C電源與低軌道衛星家用接收端電源帶動下，明年營收成長性佳，可望帶動明年群光營收比今年出現中個位數成長。