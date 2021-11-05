日本近日電價創1月底來新高，每一度電價達55日圓（約13.46台幣），主要是因為用來發電的液態天然氣（LNG）和燃料煤等價格不斷攀升，發電成本高漲令日本電力公司紛紛調降財測。

儘管亞洲LNG和煤價已從歷史高點拉回，但日本買家為確保冬季有足夠存量發電，不斷在現貨市場買進令能源價格居高不下。交易商指高漲的LNG價格已開始反映在日本電價上。

日本電價近幾周來持續攀升，重演去年冬季因發生福島核災以來最嚴重能源危機而令電價大漲的走勢。

全球各地能源價格不斷創數年新高，主要是歐亞經濟擺脫新冠疫情陰霾而復甦之際，卻因供應鏈瓶頸問題，使能源價格因供應短缺而走高。

在發電成本不斷上升之下，部份日本電力公司為因應冬季能源需求高峰期，不斷採購來準備足夠發電燃料的庫存量，並同時提前進行電廠維修，導致經營成本大增而被迫調降迄明年3月底止本年度獲利預測。

在日本十大重要地方電力公司裡，有七家在10月底調降財測，其中四國電力、北海道電力與中部電力調降獲利預估幅度逾50％。另外，東京電力和中國電力從原先預估獲利情況轉為估計會出現虧損。

這些調降財測的電力公司都抱怨LNG和煤等價格高漲，令發電成本大增而拖累業績表現。

從3月底到9月底之間，燃料煤價格上漲超過一倍，LNG現貨價更飆漲近四倍，布蘭特油價也大漲逾20％，主要是全球經濟復甦而增加能源需求的情況下，供應緊張刺激能源價格走高。

日本在福島事件後嚴格規範核能，要重啟已停用的核電廠並不容易，即使為對抗氣候異常而面對減少使用石化燃料的壓力愈來愈大，但日本電力公司目前仍主要依賴LNG和煤來發電。