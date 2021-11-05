2021台北國際旅展（ITF）今（5日）起在台北南港展覽館展開為期4天的展覽，飯店業者包含台北晶華酒店、宜蘭綠舞國際觀光飯店、台北美福大飯店及福容大飯店等，在開賣不到2小時就有商品熱賣的好成績，各家單筆訂單紛紛出現「百萬刷手」客戶，晶華酒店攤位的排隊人龍在12點開展後更綿延數公里，顯示出民眾對於飯店票券的熱愛以及疫情緩和後國旅爆發的趨勢，單筆最訂單為上千萬元的企業福委會代表，一次購足各式餐券和住宿券。

晶華國際酒店集團自10月28日起開跑線上旅展，截至目前業績為5600萬元，再加上今日南港展覽館現場首日的業績近2000萬元，使得目前線上加實體旅展總業績約7600萬元。統計目前最受歡迎的票券包括「栢麗廳平日午餐雙人優惠折扣券（買十張再加贈一張）」、「全場折扣最低1.2折的台北晶華酒店1+1精緻套房住宿優惠券」，以及殺至6折的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題四人優惠折扣券」，這些熱門商品就貢獻了整體營收約6%至10%的佳績。

「宜蘭綠舞國際觀光飯店」廣受親子及情侶客群喜愛，在ITF現場買氣熱絡，首日開賣3個多小時就出現單筆消費300萬元的客戶。（何書青攝）

宜蘭綠舞國際觀光飯店主打全台唯一擁有日式庭園主題的飯店園區，特別受親子客或情侶青睞，首日現場才開賣3個多小時，便已出現單筆訂單達300萬元的企業客戶，營業額更在短短時間內來到超過500萬元，其中以CP值高又好入手的「玥-山景客房1泊2食」下殺5折、每張7188元的住宿券最為暢銷，綠舞表示，綜觀下來今年ITF首日買氣比往年更旺，相當看好後續買氣。

福容大飯店表示，自中午12點開始就湧入大批民眾，現場活動是會員購買成套票券，即可玩轉盤活動，有機會獲得OPPO手機、住宿券等，吸引民眾排隊玩轉盤遊戲；此外，有企業老闆直接一次購買30套住宿券用於今年的員工旅遊，老顧客興奮表示：「之前從沒這麼便宜！」福容也在臉書粉絲團公布講通關密語即可獲得神秘禮物，送牛年限定口罩或防疫消毒筆，讓不少顧客都特地前來兌換。

台北美福大飯店首日也有「百萬刷手」現身，為企業福委會來購買「行政客房1泊2食雙人住宿券」，原價2萬多元，旅展優惠價每張7999元，相當於下殺39折，而美福在ITF首日總營業業也來到1400萬元，比去年成長1成。