核二廠減容中心於3日凌晨3時44分，減容中心之焚化爐因外部供應電力喪失，造成停機。（消防局提供）

核二廠減容中心於3日凌晨3時44分，減容中心之焚化爐因外部供應電力喪失，造成停機。在焚化爐停機過程中，檢查相關設備時，發現袋式過濾器有破孔情形。對此，新北市核安監督委員會予以譴責，同時要求台電公司查明事故原因，並確實檢討相關作業流程，並在核安監督委員會提出檢討報告。

據原能會官網表示，事件發生時，經台電公司核二廠人員巡視現場，未發生輻射異常情形。而原能會亦派員到現場檢查，除袋式過濾器發現破孔外，其餘設備均正常。

針對本次案件台電並未依「新北市政府核能電廠事故緊急通報作業機制」規定通報地方政府，新北市核安監督委員會予以譴責，同時要求台電公司查明事故原因，並確實檢討相關作業流程，並在核安監督委員會提出檢討報告。

新北市政府重申，台電公司必須重視核電廠各項運轉安全，落實資訊公開與通報規定，並請負責管制的原能會督促台電落實核安文化，以確保民眾生命財產安全。