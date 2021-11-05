台股今(5日)開高走高，終場收在最高點17296.90點，大漲218.04點，外資轉為買超265.52億元，大買面板、晶圓雙雄以及航空股，尤其買超第1名的群創，單日買超14萬1769張，且已是連續第4個交易日買超，群創收盤上漲1.25元，以18.25元作收，漲幅7.35%。

台股今日在台積電大漲帶動下，來到近1個多月以來的高點，站回所有均線之上，台積電終場收在600元，上漲13元，貢獻大盤指數約109點，統計三大法人同步買超，合計買超283.15億元，其中以外資及陸資買超265.52億元最多，自營商買超12.66億元，投信買超4.97億元。

外資買超前10大個股依序為群創、友達、聯電、長榮航、華航、台積電、欣興、 元大台灣50（0050）、聯詠、華通等；買超前2大個股都是面板股，不僅買超群創14萬1769張，今日也由賣轉買友達6萬8206張。

同樣也是由賣轉買的還有聯電、台積電，分別獲外資買超4萬2516張以及2萬2541張，聯電收盤上漲3.07%，也站回60元，收在60.4元。

另外，外資也持續買超2檔航空股，今日買超長榮航3萬4702張，股價收在21.6元，漲幅2.86%，已連續6個交易日買超；華航則收在19.55元，漲幅1.82%，外資買超2萬3176張，更已連續9個交易日買超。