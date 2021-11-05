台中市長盧秀燕為感謝全體國民及台中市民熱情參與，特別錄製影片發出「購物節快閃召集令」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021台中購物節開跑後，至5日抽出獎金1億3580萬元，登錄金額數達82億元，市長盧秀燕感謝民眾熱情參與，發出「購物節快閃召集令」，邀請200名中獎幸運得主，13日到台中驛鐵道文化園區舊軌大草原，見證「我中獎了，係金A！」還有兩支iphone13手機提供抽獎。

經發局長張峯源指出，截至5日已送出獎金1億3580萬元，市長盧秀燕CALL OUT給財神眷顧的幸運得主時，聽到得知中獎訊息的驚喜瞬間，台中購物節不僅可以讓民間與政府攜手拚經濟，更能給民眾帶來許多歡喜。

13日為台中購物節舉辦逾一個月的時間，盧秀燕發出中獎人快閃召集令，邀請所有中獎人到台中火車站參加快閃活動，讓歲末最有福氣的中獎幸運兒出列，與大眾分享他們的幸運。

盧秀燕還賣關子表示，所有參與的中獎人將會當場接收到神祕任務，與她一起完成台中購物節最新目標指令，任務將於當天現場揭曉。

經發局指出，台中購物節在台中各地商家及電商台中專區如火如荼展開，加上振興券加碼，民眾買氣暢旺，市府更將振興加碼的3.5億元投入購物節抽獎，舉辦天天抽1000組5000元、周周抽10組10萬元、月月抽1組百萬元現金獎，還有台中市民專屬加碼周周抽2組10萬元，月月抽1組百萬元。

次快閃活動，經發局將透過台中購物節臉書專頁貼文，通知所有中獎人「盧市長做莊邀請台中購物節快閃召集令」，號召200名得獎人報名參與，現場提供兩支iphone13手機給參加的中獎民眾抽獎。