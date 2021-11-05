味全龍隊劉基鴻4日從富邦悍將李建勳手中打出陽春炮，相隔181天再度開轟、本季第3轟出爐，他笑著說：「真的等很久。」近期他連4場敲安，打擊狀態相較於之前下二軍時好很多，他指出關鍵點，主要是在心態上的調整。

頂著選秀狀元身分挑戰中職，劉基鴻今年首個完整球季表現並不理想，打擊率都在2成左右徘徊，季中一度被下放二軍調整，他在8月21日下二軍，9月15日重回一軍舞台。

昨天劉基鴻敲出相隔181天的全壘打，就連打擊教練張泰山都為他感到開心，被鏡頭捕捉到開心的表情，劉基鴻說：「真的等很久了，都半年了。」他透露從二軍回來後，自己心態大不同，「像昨天前2次被三振，也不會受到影響。」

心態上有如此改變，最大關鍵就在於隊友吉力吉撈・鞏冠，「我有去問鞏冠，他也跟我分享一些打擊上的東西，他說每次打席都要區分開，不要因為打不好去影響後面的打席，要怎麼去做一個有品質的打席。」

看到劉基鴻有好表現，張泰山也感到欣慰，他認為劉基鴻是名很有實力的球員，但之前心境起伏太大，看得出來他給自己很大壓力，「球員必須要從挫折中去成長，這是成為好選手的必經之路，而好選手必須要有『想法』，知道自己的優缺點、打擊習性。」

張泰山認為陣中有鞏冠對龍隊這些新秀來說十分有幫助，他不僅會與這些龍將們分享經驗，也會把球隊氣氛帶往好的方向，「年輕球隊就應該要有這樣的氛圍。」