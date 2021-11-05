國道1號南下5車追撞 車頭凹陷毀損2人輕傷送醫 18:542021/11/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下31.1公里處今（5日）下午5時許，發生5車追撞事故。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下31.1公里處今（5日）下午5時許，發生5車追撞事故。（翻攝） 國道1號南下31.1公里處今（5日）下午5時許，發生5車追撞事故，由於衝擊力道相當大，部分車輛車頭凹陷毀損，所幸僅造成2人輕傷送醫，並無生命危險，但事故造成5線車道僅剩下1線車道通行，車潮一度回堵，事故約於1小時後排除，詳細車禍原因待進一步釐清。 新北連2天傳槍響 板橋某房仲公司遭連開5槍 男子犯案後辯稱認錯店家 低血糖男騎車自摔 暖警給糖還護送回家 #國道1號 #5車 #追撞 #2人 #輕傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬華清潔隊子彈爆裂案 主嫌上月為尋仇在幼兒園旁揮刀 嚇壞家長學童 14:252021/11/05 社會 淡水中正東路地下道 單車機車將分流 04:102021/11/05 地方新聞 維持預售價不變 Audi e-tron GT／RS e-tron GT 純電跑房車 445 萬、598 萬正式在台發表 13:372021/11/05 汽車情報-汽車新聞 基隆不滿被檢舉 回收業者毆稽查員 04:102021/11/05 地方新聞 車市拚振興優惠齊發 04:102021/11/05 時尚消費 勝利車牌「VVV」下周開放競標 09:402021/11/05 生活 經濟部投資台灣見成效 每5案就有1案投資台中 14:062021/11/05 財經 「學長我還沒上車啊」菜鳥警遭當街丟包 狂追畫面網笑翻 09:252021/11/05 社會 蘆洲男猛捅敵友數刀致死 檢方批：視人為刀俎魚肉 12:002021/11/05 社會 基隆捷運被柯文哲酸騙局一場 當地人嘆：有腦子都知道他說的是事實 00:332021/11/05 生活 事情大條 美海狼級潛艦南海碰撞 3高層被拔官 09:212021/11/05 軍事 社會熱門新聞 酒店女全家認了「預謀」殺害包養男 下手動機曝光 - 社會 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 指萬華是疫情破口 石崇良被控散布假消息 挨告結果出爐 - 社會 不爽被當性奴 酒店妹全家密謀「出遊殺人計畫」 - 社會 嘉義白衣女高樓墜落發巨響 目擊民眾嚇壞飆三字經 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。