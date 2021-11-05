國道1號南下31.1公里處今（5日）下午5時許，發生5車追撞事故。（翻攝）

國道1號南下31.1公里處今（5日）下午5時許，發生5車追撞事故，由於衝擊力道相當大，部分車輛車頭凹陷毀損，所幸僅造成2人輕傷送醫，並無生命危險，但事故造成5線車道僅剩下1線車道通行，車潮一度回堵，事故約於1小時後排除，詳細車禍原因待進一步釐清。