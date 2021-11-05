美國學者指出，2001年美國攻入阿富汗時，該國受恐怖主義影響的程度，在全球恐怖主義指數（Global Terrorism Index 2020）中排名第16，而在20年後，阿富汗已名列榜首，強調美國政府於當地的錯誤政策，反而讓該國成為適合激進恐怖主義成長的「沃土」。

哥倫比亞大學（Columbia University）師範學院（Teachers College）教授莎比克艾爾瑞斯（Amra Sabic-El-Rayess）投書「半島電視台」（Al Jazeera），稱在美國的「協助下」，阿富汗在全球恐怖主義指數中的排名，在20年內自第16名攀升至第1名，重要原因之一是美國政府並未關注阿富汗人民受到的創傷。

莎比克艾爾瑞斯指出，就算是性情溫和的族群，在特定條件下也可能走向激進，而阿富汗人民20年來持續承受來自恐怖分子和美國的暴力、許多人生活在經濟貧困中、數百萬兒童無法受教育、感覺被聲稱是來幫助他們的外部力量出賣等，完全符合激進化的條件。

她強調，這是因為作為當地重建主力的美國政府方向錯誤，即使花費了數兆美元，卻未關注阿富汗的教育和心理健康投資、對當地基礎建設的投資不足、未能有效藉由稀土礦藏改善該國經濟，也沒有降低執政高層的貪婪腐敗；而當沒有機會走出絕望時，道德便不再重要，容易使人們走向激進。

莎比克艾爾瑞斯以自己為例，她出生於波士尼亞，經歷過1992年至1995年於當地發生的大屠殺，1996年才移民美國。而當時聯合國部隊未伸出援手的行徑，曾讓她感到「無法控制的憤怒」；若非在美國的教育和家庭安全網，當年沒有選擇、沒有他人支持的莎比克艾爾瑞斯，自稱也可能走向暴力。