砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA Power Amplifier）製造商全訊科技（5222）5日公布10月營收，達8323.2萬元，月減10.36％、年減14.3％，不過，2021年前10月營收達7.63億元，則創歷年同期新高，維持年成長，幅度36.22％。

全訊2021年在國防軍工相關功率放大器（PA）晶片、模組及次系統的出貨量持續提升，1～10月累積營收已超越2020年全年。全訊表示，公司近年來持續取得軍規產品認證，國防軍工產品已成為公司主要的營運成長動能之一，由於國防軍工產品的標案規格嚴謹，認證期間長，進入門檻相當高，供應商更換不易，目前公司在國防工領域的訂單能見度已達2024年。

全訊進一步指出，除國內國防標案訂單持續增加外，來自以色列、美國、歐洲及印度等國的海外國防軍工產品訂單，亦穩健成長，由於國防軍工產品屬於計畫性接單生產，高技術門檻的寡占市場，不受景氣影響，對公司中長期營運穩健成長有相當的助益。

除了國防領域外，全訊近期在商用產品方面亦有斬獲。公司2020年開始積極布局商用5G小型基地台及低軌道衛星通信用的毫米波PA產品，目前已開始針對國內及國外一線客戶進行送樣測試。隨著國防與5G商用兩大產品線快速發展，公司擴建的二廠今年底將完成內部裝修與設備進駐作業，預估2022年第一季開始量產，新廠擴產完畢後，總產能可望再增加一倍以上。