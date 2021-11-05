大陸國家副主席王岐山5日在上海出席中國加入世界貿易組織（WTO）20周年高層論壇並致辭時表示，中國將繼續擴大高水準對外開放，與世界各國共用中國機遇，共建人類命運共同體。

王岐山指出，一是堅定不移擴大開放，持續營造內外資企業一視同仁、公平競爭的市場環境，為各國企業分享中國市場、中國機遇創造更好條件。二是堅定維護多邊貿易體制，以建設性姿態推動世界貿易組織改革朝著正確方向發展。

三是努力促進世界開放合作，繼續深化區域與雙邊經貿合作，商簽更多高標準自貿協定，積極參與聯合國等機制合作。