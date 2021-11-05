長榮（2603）總經理謝惠全5日到證交所召開重訊，主要有兩個議案，說明如下。

第一案：長榮海運因應市場狀況，調度子公司及轉投資公司船隊，藉此強化各區域的航線布局。基於這項策略，子公司青標海運擬出售2艘2800 TEU貨櫃船予關係人Italia Marittima S.p.A.(意大利海運公司)。

本案委由專業驗船機構日本海事協會出具鑑價報告，經買賣雙方議價，每艘貨櫃船之交易價格為4500萬美金，總金額共計9000萬美金，此交易價格合理且符合市場行情，預計處分利益約1658萬美金，該案業經長榮海運及子公司青標海運董事會通過。

第二案：長榮海運除了經營貨櫃航運本業，也持續拓展船務代理業務。基於這項策略，長榮海運之子公司長榮亞洲公司擬向關係人長榮國際(巴拿馬)公司取得長榮日本公司100％股權，藉以深耕東亞地區船務代理業務，強化營運彈性，降低成本，進一步掌握市場脈動。 長榮表示，本案委由致遠國際財務顧問公司出具鑑價報告，經買賣雙方議定價格為1456.7萬美金，並經廣信益群聯合會計師事務所出具合理性意見書。此案業經長榮海運及子公司長榮亞洲董事會通過。