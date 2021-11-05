中央銀行公布10月底我國外匯存底月增18.02億美元至5467.01億美元，連續三個月創歷史新高，央行外匯局局長蔡烱民表示，主要是外匯存底投資運用收益的挹注，及當月歐元等貨幣對美元匯率明顯升的值效。

蔡烱民表示，10月外匯存底增加原因，主要是美元走弱，國際美元指數下跌0.93％的影響，歐元等主要非美貨幣對美元大多升值，使得以歐元等其他外幣持有的外匯，折計成美元後增加明顯。其次是來自外匯存底投資運用的收益，「這個月投資收益認列還是比較多一些，基本上每個月認列的金額均有差異」。

統計顯示，10月國際美元指數走低，主要非美貨幣對美元匯率升值明顯，其中歐元上漲0.62％，英鎊勁揚2.52％，澳幣更狂飆4.78％，人民幣走高1.33％，僅日圓因避險資金流出貶值1.49％，因此，以這些幣別持有的外幣資產，折計為美元後增加。

10月台股先跌後漲，當月仍上漲52點，反應在外資持有國內股票及債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額增加至6987億美元，約當外匯存底的128％、月增1個百分點。蔡烱民指出，外資當月雖然賣超台股新台幣656億元，並且匯出資金，但下旬台股回漲後，應是外資持股的成份上漲，使得餘額仍增加。

台灣外匯存底餘額在主要國家排名仍是第五名，第一名是大陸至9月底3兆2006億美元，第二名日本至9月底為1兆2849億美元，第三名瑞士至9月底1兆44億美元，第四是印度至10月20日的5771億美元。另台灣出口主要競爭對手南韓10月底4442億美元。