張瑞竹出電子書希望幫大家在愛情路上走得更遠。（翰森娛樂提供）

張瑞竹才貌雙全。（翰森娛樂提供）

張瑞竹曾以電影《魯冰花》等多部台劇走紅，近年忙於「斜槓」人生，兼具創作人、畫家、遊戲設計師等身分，她的最新電子書《猴子布納納—永夜奧佩拉》將問世，提到靈感來源，她說看到時下男女談戀愛容易失敗，書裡希望幫大家在愛情路上走得更遠。

張瑞竹剖析許多女性談感情，常懷疑對方是否三天兩頭偷吃，打電話不接，沒安全感，心想都是對方的責任和過錯，不過靜下心來想想，壞的未必是男生，有時只是自己的問題。她舉例，過去看到許多世界名著，告訴我們用戰爭的方式消滅對方，意見不同就要想辦法用「毀滅對方」來解決，其實大家容易忽略親和力、溝通也是宇宙的萬能。

她表示過去也為愛情受過許多傷，不過經過時間修復，發現如果自己過於擔心，那狀況肯定不好，「這時候不會是別人的責任，而是自己」。她這幾年上了許多心靈課，將學到應用在童話故事中，「雖然中間的故事，女王也會經歷混亂的過程，甚至和妹妹也產生紛爭，不過看下去，會得到許多不一樣的答案，書裡面會提供大家許多解決方案」。

張瑞竹前後花5、6年時間完成《永夜奧佩拉》，該作講述人類感情，書中所有文字、80張繪圖都是親力親為，她表示先開始畫圖，再進行文字創作，從中得到許多能量，也希望能幫看到書的觀眾盡釋前嫌，也能得知如何延續愛情的存在。

她坦言，兩個人若能在一起，肯定是「互相尊重、心生讚賞才會在一起」，還說：「大家為何認為婚姻是愛情的墳墓？最關鍵是大家以為那張證書能幫助幸福維持到永遠，其實不是，是需要兩人的共同為愛創造。」

此外，張瑞竹年底將在樹德科技大學橫山基地2樓舉辦畫展，日期預計為12月27日至2022年1月14日；另外凡是購買《永夜奧佩拉》電子書的粉絲，將可在官網進行「有獎徵答」活動，最大獎為蘋果手機一支，詳情可上www.rachelmeme.com 查詢。