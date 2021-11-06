從命理角度來看，面相會影響一個人的運勢，如果臉部受傷就會造成「破相」，可能會帶來霉運。運勢命理網站「知命命理」分析，如果額頭、眼皮、鼻子破相，或是有口臭，近期就應該特別小心，可能會招來破財或擾人的是非。

▍1.額頭破相

額頭在面相中代表著一個人的事業運，以及早年的運勢，如果額頭有明顯的疤痕或黑斑、黑痣的話，就得注意自己的婚姻問題，最好不可太早結婚，否則婚姻會屢屢遇到挫折，感情不順。若額頭處的眉毛破相，會有損自己的貴人運，影響人際關係，讓事業受阻。

▍2.眼皮破相

人面部有十二宮，眼皮的位置叫做田宅宮，反映了一個人的家宅財產、健康和人緣方面的運勢。眼皮上有明顯疤痕或斑點的人，財運不佳，家中是非比較多，自己還會因為過分操勞家中事務，而四處奔波受苦。如果發現自己的眼皮突然長痘痘，則預示家裡會有財產是非的煩惱，特別是在購置房產時，此時就要注意，千萬不要留下痘疤，否則短暫的問題將會變成長久的紛擾。

▍3.鼻子破相

鼻子在面相中代表著財帛宮，因此，如果一個人的鼻子破相了，近期肯定會財運受阻，賺錢不順，手邊的專案停滯不前，或者發生遺失財物或浪費錢財的狀況。

▍4.有口臭

在面相學中，口臭也是破相的一種，不僅不雅，還屬於一種隱相中的壞相。隱相就是指一般能隱藏起來，不易被人發現的面相。所以，儘管一個人可能相貌各方面都很好，但若有口臭之類的暗疾，就會破相。但這種隱相無需太過擔心，切莫諱疾忌醫，長期調理，注意飲食，調整作息，學會修身養性，即可化解。

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