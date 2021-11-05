南韓第一天然美女金泰希和韓流天王Rain結婚4年，育有2個寶貝女兒，婚後依舊恩愛如昔，甜蜜婚姻生活令外界稱羨不已，今(5日)金泰希在IG更新近況，這是她睽違7個多月再發文，讓粉絲都激動不已，而老公也不忘在底下留言，大方稱讚愛妻，高調放閃。

金泰希今在IG發文，表示真的好久不見了，也因為好久沒更新，還差點找不到App，讓她有點不知所措，她也透露昨天久違去了拍攝現場，感覺還是非常從容，並期許之後能以好作品和大家見面，也希望有時間能分享日常照片，「天氣變冷了，大家要小心不要感冒喔。」

而除了溫暖問候外，金泰希也曬出幾張側拍照，有穿著黑色單肩禮服的霸氣性感照，還有白色小洋裝的氣質美照，露出白皙美背和纖細四肢，好狀態根本看不出已41歲，還是2個孩子的媽。

而她難得更新近況，讓粉絲全暴動，不到10小時就吸引超過10萬人按讚，「女神終於記得用IG了…還是一樣美」、「就算生孩子，也還是女神阿」、「根本童顏…不相信她已經41歲了」。

而老公Rain也浮出水面點評「哇嗚！『泰』漂亮了啦！」大方稱讚老婆，恩愛放閃讓網友都直呼太甜蜜，並祝福他們要永遠幸福，「女神真的嫁對人了啦」。