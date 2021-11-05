亞太電信今日宣布與中華電信簽訂900MHz頻段頻率轉讓合作協議，交易金額將依主管機關核准日及雙方協議而定。除本處分案，亞太電信亦將與中華電信進行合作，由中華電信提供亞太電信用戶CSFB語音平台服務，藉由本次合作，預期可提升網路之涵蓋及服務品質，以確保亞太電信客戶之權益。

中華電信今日董事會，決議與亞太電信簽訂900MHz頻段頻率轉讓合作協議，後續經主管機關核准後，該公司將取得亞太電信900MHz頻段上下行各10MHz，未來與其既有頻率形成連續20MHz頻寬，使用期限至民國119年12月31日止。

頻率資源是行動寬頻網路品質之重要基礎，中華電信表示，本次擴充之900MHz頻段與既有頻率相鄰，可充分發揮900MHz低頻特性和連續頻寬優勢，再搭配該公司既有之2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段的頻譜資源，將更有效率的為客戶打造涵蓋與速率兼具的5G極致網路，讓客戶享受好還要更好的5G精采體驗。

中華電信表示，將遵循主管機關相關規定，與亞太電信共同完成本項頻率移轉相關作業，交易金額將依主管機關核准日及雙方協議而定。

亞太電信強調，頻譜為推動行動通訊產業發展的核心資源，亞太電信目前已透過與遠傳電信之3.5GHz共頻，提供客戶高速率、高品質的5G服務。本次與中華電信之頻率轉讓協議，可有效提升整體網路資源使用效益、充實營運資金，同時藉由語音平台合作，將可優化網路涵蓋和品質。