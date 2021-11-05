全球晶圓代工龍頭台積電薪酬優渥，讓不少大學新鮮人趨之若鶩，但有1名碩士畢業的網友，進入台積電工作2個月，即感受到裡面高壓、高工時的文化，不時沒來由的被主管、前輩飆罵，讓他憂鬱到起了離職念頭。有過來人看了勸道，「錢沒那麼重要，有命花才是真的」、「在你瘋掉之前快走」。

1名碩士畢業的男網友4日在Dcard發文，進入台積電當了2個月的帶線課長，深感裡面高壓、高工時的文化，且不時被主管跟前輩飆罵，還會常常接到主管的命令，且由於缺人，會讓新人在不熟悉的狀況下上線，最後在什麼都不知道的情形下挨罵。

原PO表示，如果因為超時工作，讓主管被上層提醒的話，之後會被罵的更嚴重，且罵完後繼續做事，讓他每次上班前都很憂鬱，不禁動了離職的念頭。

原PO已經先設想3條路，一、繼續做下去；二、繼續做的同時，準備考試轉職；三、直接換一份輕鬆的工作，不過到現在仍猶豫不決，希望能獲得一些意見，不然在這環境下，真的快受不了。

貼文一出後，有過來人建議轉換跑道，「3，可以考慮五大設備商，錢不一定比較多，但至少沒有tsmc那麼可怕」、「我選3，錢沒那麼重要，有命花才是真的」、「不缺錢真的可以早點出來」、「不缺錢可以換啊，但大部分人工作還是追求錢」、「我離職後馬上後悔，應該要早點出來的」、「在你瘋掉之前快走，辭職了有錢就休息沒錢先找簡單的工讀也沒關係，我瘋掉之後才走現在還在療傷」。

也有不少網友建議轉職需要想清楚，「等你都學會就輕鬆多了，除非真的很不受教，才兩個月，加油啊，花點時間多問多學習」、「其實做什麼都是辛苦的，錢多付出的就是工時高壓力大，只要工作態度對，沒什麼問題的」、「看你能不能接受 ，這種文化 ，不行就趁早轉跑道」。