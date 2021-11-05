今年3月，埃及蘇伊士運河因長榮長賜輪（Ever Given）擱淺6天，阻斷商貿和交通要道而成為世人關注焦點。由於全球海運持續繁忙壅塞，各家航商口袋賺飽飽，往來運輸量衝破新高的蘇伊士運河宣布，明（2022）年2月起通行費將調漲6%，但觀光郵輪和液化天然氣（LNG）輪船、的費用不會漲價。

據國際貨幣基金（IMF）預測，2021、2022年全球經濟成長約5.9％和4.9％。在全球貿易量持續成長之下，海運需求也將增加，預估今明兩年成長6.7％與4.7％。

路透報導，蘇伊士運河管理局局長Osama Rabie 4日表示，從IMF公布數據，可看出航運商獲利仍維持高檔。明年調漲通行費主要採用靈活的行銷和定價策略，以維護當局及其客戶利益，並考量全球經濟狀況。

蘇伊士運河從2022 年2月開始調漲通行費6%，但LNG運輸船和遊輪則不漲價。11月LNG輪船費率反而從25%下修至15%，明年維持此水準。

Rabie強調，觀光郵輪不調漲，主因是疫情造成郵輪旅遊業巨額虧損，所以過路費維持不變。

蘇伊士運河10月運輸量刷新歷史紀錄，總計1847艘船通過運河，較去年同期大增14%，

淨噸數1.121億噸、年增逾11%，月收過路費超過5.51億美元、年增12%。