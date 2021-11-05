長榮海運（2603）5日公告第三季財報，受惠於運價上漲、運力增漲等利多，長榮航第三季財報相當亮眼，單季毛利率衝至69％，比第二季54.78％，大增14.22個百分點，稅後盈餘為801.38億元，季增90.54％，年增879.06％，EPS為15.15元，優於法人預期。

累計前三季合併營收為3334.01億元，年增134.15％，毛利率60.11％，稅後盈餘1582.79億元，年增1347.32％，EPS為30.27元，每股淨值也從第二季的34.28元躍升至46.68元。