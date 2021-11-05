證交所統計，今年初開盤迄11月5日，共205個交易日，集中市場總成交值為82.74兆元，市場日均值為4035.98億元，股票成交量周轉率為179.14％，股票日平均成交量周轉率為0.87％。

證交所統計，11月5日發行量加權股價指數收盤為17296.9點，周漲309.49點，漲幅為1.82％，全體上市公司總市值為53.23兆元，周市值增加9537.13億元，增幅約為1.82％；產業別指數方面，本周漲幅以航運類指數上漲10.78％為最大，跌幅以貿易百貨類指數下跌2.78％為最大。

本周集中交易市場成交值為1.69兆元，全體上市股票成交金額為1.64兆元，股票成交量周轉率為3.28％。

另本周各產業上市成交值前三名為：半導體類5420.10億元，占全體上市股票交易金額33.06％、航運類3041.69億元，占比18.55％、電子零組件類2104.08億元，占比12.83％；成交量周轉率前三名產業為：航運類13.93％、光電類10.97％、化學工業類9.67％。