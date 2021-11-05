美國近來頻繁發表涉台言論，將美中關係緊張狀況持續升高。雖然美國官員正式的表態皆稱其對台政策沒有改變，但在記者的不斷追問下，美國國務院發言人表示，美國的一中政策與中華人民共和國的截然不同。

據美國務院網站發布的消息顯示，在美東時間11月4日舉行的例行記者會上，《德國之聲》記者伊內斯．波爾（Ines Pohl）提問稱，拜登總統此前在白宮的講話有些模棱兩可，美國會在多大程度上保護台灣？

美國務院發言人奈德．普萊斯（Ned Price）答覆稱，我們在此事的態上度非常清楚，對台灣的政策沒有變化。我們與台灣的防務關係是並一直以《台灣關係法》為指導，我們將遵守該法案內的承諾。未來將繼續支持台灣的自衛，並繼續反對任何試圖改變現狀的單邊行動。我們始終堅持我們的「一個中國」政策，也就是我之前提到的6項保證、3個聯合公報和《台灣關係法》為指導的「一個中國」政策。

波爾追問稱，這樣的政策下是否意味著包括軍事行動？這是個重要的問題。

普萊斯未正面回答，他表示，美國承諾繼續支持台灣的自衛，反對任何試圖改變兩岸關係現狀的單邊行動。《台灣關係法》清楚地說明了這一點，美國將繼續按照《台灣關係法》行事。

另一位記者問：「你剛才說了『我們的』一個中國政策。這是否意味著它與中國的一個中國原則不同？」

普萊斯答稱，我們有一個不同於中國版本的「一個中國」政策。

最近有關美國方面對「一個中國」的表述出現一些較為紛亂的情況，例如拜登於10月21日在電視上受訪時表示，如果大陸攻打台灣，「美國將會保衛台灣」，此言立即引起外界對於美國是否改變戰略模糊的議論，是否明確承諾保衛台灣。但 隨後國務院就此發表聲明稱，美國的對台政策沒有改變。

此外，在美國國會數年前通過有關協助台灣有意義參與聯合國活動的決議後，10月26日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也再次表示，美國鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義地參與聯合國系統。