美國聯準會（Fed）將啟動縮減購債，央行表示，市場預期美國到明年底前會有2次升息，如果美國升息，意味貨幣政策逐漸正常化，隨著景氣復甦，美元有望相對走強，也符合外界預期。

美國聯準會利率決策會議最新決議指出，11月稍晚將啟動縮減購債計畫，並以每月150億美元的速度縮減購債規模，預計2022年中完成。

中央銀行今天公布10月外匯存底。媒體關注如果美國明年中結束購債、接著升息，央行怎麼看明年可能的影響。

央行外匯局局長蔡烱民表示，去年因為疫情，各國央行都是大幅度降息、採取極度寬鬆的貨幣政策。市場目前預期美國到明年底之前會有2次升息，如果美國升息，貨幣政策逐漸正常化，明年匯市以及全球資本移動情形也會比較正常。

至於美元明年是否走強，蔡烱民表示，美國聯準會啟動縮減購債，如果步調不變，預期11月開始到明年中結束購債，這段期間總計還會再買4000多億美元，環境還是在寬鬆階段。

蔡烱民進一步說，在對外減少購債的過程中，公債市場較為平衡、公債殖利率也會慢慢恢復到較高的水準，加上景氣正在復甦，企業財報表現不錯，美元的確會相對走強，這也符合外界預期。

美元走強，是否意味新台幣明年可能走弱、脫離27字頭，蔡烱民表示，無法預測新台幣走勢。以今年來說，新台幣走勢跟人民幣接近，跟其他貨幣比起來是稍微強一點，但是沒有去年那麼強。

蔡烱民認為，如果明年疫情減緩、邊境解封，民眾可以出國旅遊，有望帶動對美元與外幣的需求。此外，如果明年美國公債殖利率上升，國人對外投資資金也有機會恢復到疫情前水準，匯市供需也會相對平衡。（編輯：潘羿菁）1101105