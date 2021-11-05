味全龍11月主題活動「天龍陣」7日登場，當天賽前除了有終結者田澤純一的球迷見面會，T1聯盟台啤英熊隊總經理哈孝遠及該隊當家球星黃聰翰也將到場開球，並由龍隊球員廖任磊擔任開球捕手，哈、廖兩位長人助陣，主題日熱鬧可期。

台灣啤酒英熊隊今年加入T1聯盟後，主場選定台北市立大學天母校區體育館，與味全龍天母棒球場主場相鄰，來自台東的黃聰翰說：「小時候很喜歡棒球，小學也曾擔任棒球隊的投手。這次來開球，也期待能帶動味全龍球迷到天母體育館看台啤英熊隊比賽，為在地職業球隊加油。」

這次天龍陣主題日，特別與日本知名墨繪師「御歌頭」合作，以烟灰墨繪畫法，將「龍王」王維中、「龍之子」徐若熙和龍隊最倚賴的守護神田澤純一化身為戰國武將，擺陣迎戰各方好手。

當天賽前將由累積救援成功24次的田澤純一出席球迷見面會，親自回答球迷提問，並在結束後進行簽名活動。星岑、Chris、心璇、小映、拉拉5位Dragon Beauties 小龍女，也將在賽前帶來日文應援曲「飛龍乘雲」的應援教學，並加碼傳授龍迷全新嗆司曲「龍霸四方」。