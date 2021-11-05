導演許富翔安排「老楊」劉冠廷致敬《無間道》中梁朝偉飾演的「陳永仁」。（良人行影業提供）

梁朝偉特別傳來16秒的祝福影片。（良人行影業提供）

即將在下周五（12日）上映的《詭扯》暗藏許多彩蛋，其中劉冠廷扮演的「老楊」是1位對警察工作充滿憧憬的假臥底，導演許富翔安排他致敬經典港片《無間道》中飾演臥底警察「陳永仁」的梁朝偉蓄鬍子、右手包紮石膏的漂丿暗黑系造型。而本尊也跨海特別傳來16秒的祝福影片。

日前團隊特別寫了一封千字長信交予梁朝偉，並附上正式預告與多張劇照，也陳述為何會拍攝這部有懸疑、推理、警匪追逐等的混類型喜劇電影，原本抱著僅千萬分之一的回信機會，沒想到梁朝偉看到相關資料後，很快地便稍來溫暖的祝福。當主創團隊看到手機訊息時，幾乎是手抖著打開影片，居家的梁朝偉拿著手機自拍，他以低沈、溫暖的語調，微笑著一字一句緩緩說著含蓄又真摯的祝福，當團隊收到這份祝福時，每個人莫不心跳加速，驚呼尖叫。

他在影片中提到「《詭扯》的創作團隊你們好，我是梁朝偉，知道你們這部電影獲得很多獎項的肯定，也快要上映了，非常替你們高興，我在這裡祝福這部電影在口碑和票房都有很好的成績。」影短情深，這16秒的溫暖祝福是上映前最大的驚喜，也是超大的鼓舞，畫面中的梁朝偉氣色極佳，沒有特別妝髮、打扮，而是平實祝福《詭扯》上映之後能有好成績，他的自在與對電影工作者及後輩的鼓勵，深深地打動《詭扯》每一位工作人員的心。

「鋒哥」陳柏霖在進錄音室前獲知這個訊息，興奮地點開看了好幾遍，「老楊」劉冠廷則在工作行進中收到影片，直呼「我高興到差點昏厥」，看港片長大的導演許富翔還高興到睡不著覺，他回憶創作之初：「老楊這個角色原本只是跟著鋒哥、和尚一起辦事的抓耙仔，然後就沒有然後了，但天無絕人之路，一道不知道哪來的靈光直接劈到我的天靈蓋，跟在警察旁的黑幫小弟如果真的想當警察呢？如果他認真覺得自己是臥底呢？如果他熱愛在手上打石膏跟穿黑皮衣呢？那不就是陳永仁嗎？於是，老楊的人生從此完整了。」