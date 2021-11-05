泰籍網紅Alizabeth 娘娘上《明星許願池》當評審。（民視提供）

Luxy Girls舞風大膽又強烈。（民視提供）

孫協志、王仁甫所主持的《明星許願池》，日前舉辦「台妹不夠看，泰味才對味」單元，邀請嘻小瓜、張家瑋、Luxy girls、邱子芯以及Miusa，來到節目中呈現泰味舞蹈與歌曲，還邀請犀利又直接的泰國網紅「Alizabeth 娘娘」搞笑評判，一出場就開口「長得越漂亮，我越不給高分」，還撂話說男舞者越多分數越高，讓來表演的女神們差點暈倒。

各路女神的「嗆聲泰味」舞蹈表演，讓第一次上節目的嘻小瓜找大學同學張家瑋攜手合作，但沒想到舞蹈編排的難度讓張家瑋大呼太困難差點跳不下去，慘遭嘻小瓜洗臉：「她竟然跟我說她跳不起來，還是我可以跳一跳表演3秒落淚。」而張家瑋也大爆料嘻小瓜是他遇過最沒有耐心的舞蹈老師，一來一往的鬥嘴，足以見證兩人的好感情。

Alizabeth娘娘一看到嘻小瓜與張家瑋演出毫不留情說嘻小瓜穿這樣像是「泰國寺廟的住持」，跳的是泰國現代舞像是一場「人妖秀」讓倆人哭笑不得，最爆笑的一幕張家瑋跳舞跳到一半，想去「勾引娘娘」沒想到不成功就算了，娘娘還面露厭惡揮手「Say No」，讓張家瑋尷尬不已，Alizabeth 娘娘這才緩頰說道：「長得越漂亮的，我越不喜歡！」

超火辣的Luxy Girls一出場，尺度只有比基尼的她們讓現場驚叫聲連連，舞風大膽又強烈的她們讓所有人血脈噴張，果然娘娘一看到Luxy Girs氣得大罵「穿這麼少我分數給最低啦」！

唯一讓娘娘說「好話」的是八點檔小女神邱子芯帶來輕快歌曲唱跳，甜美可愛讓現場充滿少女氣息，娘娘說因為「她穿最多分數最高」，讓眾人差點暈倒，邱子芯還耍小妙招讓男舞者去靠近娘娘，讓娘娘笑「花枝亂顫」，一場可愛又嗆辣的泰式舞風表演就在周六晚上10點《明星許願池》。