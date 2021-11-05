國巨（2327）5日公布10月營收達86.05億元，單月營收較上月減少12.3％，但較去年同期增加19.5％，累計前十月合併淨營收為894.6億元，較去年同期增加69.9％。國巨表示，10月份營收較上月減少，主要是因中國十一長假減少四分之一的工作天數，以及客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬中國限電停工的影響所致。

由於全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電使得客戶對零組件的備貨趨向保守，國巨公司將密切關注市場的供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。