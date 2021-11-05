疫情趨緩國旅夯，台北國際旅展今日開跑，寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店聯手參展，首賣當日表現亮眼，現場業績達到1000萬元，加上10月18開賣的寒舍線上旅展及10月29日開賣的四館快閃櫃，整體業績加總近6000萬元，開賣第一天便造成眾多消費者排隊搶購。

餐券依舊是今年搶購重點，首日熱銷總冠軍商品為「台北喜來登十二廚自助餐券」，銷售已突破3000張，「台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐券」銷售成績2400張緊追在後。線上旅展銷售最佳商品則為礁溪寒沐「MU TABLE 自助餐平日晚餐、假日午晚餐單人券」，截至今日已賣出 1500張，寒舍艾麗「LA FARFALLA義式餐廳爐烤美國精選戰斧牛排50oz」下殺54折，現場賓客詢問度熱烈。

凱撒連鎖飯店攤位也湧現人潮，自12點開始排隊直到近3點人潮才逐漸散去，許多消費者詢問以餐券或是數位加倍券優惠問題居多，推測為疫情趨緩後更提高消費者購賣及出遊意願，凱撒首賣當日現場業績為450萬元，較去年成長近50％。

除實體展開紅盤，凱撒連鎖飯店線上旅展自10月8日開賣至今業績累積至1200萬元，與去年持平尚未衰退。商品部分主要以聯合餐券最受歡迎，單筆購買最多張數為400張，其餘多為30、40張等，今年餐券內容除是用自助餐外，提供更多外帶家庭組合餐及單人精緻套餐等選項，方便消費者自由搭配。

隨著天氣慢慢變冷，溫泉系飯店也湧現買氣，北投麗禧溫泉酒店今年展場首日現場業績近250萬元，線上旅展業績截至目前為止近5千萬元，銷售商品以每張1300元的露天風呂券，與每張9999元的淡季雅緻山景房為人氣熱銷商品。