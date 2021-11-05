新加坡一名27歲女歌手Nadya Dean（本名Nur Atiqah Nadia Abdul Kadir）和同是音樂人的老公Nashriq Sani結婚多年，有一個1歲半的女兒，10月15日早產生下兒子，但產後身體出現異樣，甚至失去意識；Nadya Dean經過搶救10多天無效，10月31日宣告死亡，得年27歲，她的父親則透露死因是「子癇」。

Nadya Dean是新加坡當地頗有知名度的女歌手，昔日參加歌唱比賽沒留到最後，卻還繼續替其他選手寫歌，不僅有演唱實力更有超暖的個性，當時成功圈粉不少；還曾代表新加坡出戰「Karaoke World Championships」，今年8月還有在國慶日活動獻唱。

而年僅27歲的Nadya Dean和音樂人老公Nashriq Sani結婚多年，婚後育有1歲半的女兒，今年懷上第二胎是兒子，一家三口都很期待新成員到來；10月15日Nadya Dean早產生下兒子，兒子身體狀況也都很健全，但她卻沒那麼幸運，產後身體狀況起異狀，昏迷後失去意識，送院急救10多天都無效，在10月31日宣告死亡，得年27歲。

據當地報導指出，Nadya Dean的父親透露，她是死於子癇，在懷孕期間她就有高血壓症狀；子癇是指孕婦因為妊娠毒血症而引發的癲癇症狀，妊娠毒血症是妊娠期間的疾病，症狀通常是高血壓、蛋白尿和其他器官功能異常。