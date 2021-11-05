行政院環保署於(4)日舉辦「第3屆國家企業環保獎」頒獎典禮，玉山銀行榮獲最高榮譽巨擘獎，玉山銀行董事長黃男州受邀至總統府接受總統蔡英文表揚。另由環保署署長張子敬頒發巨擘獎予玉山銀行總經理陳茂欽，肯定玉山對於環境保護的努力。

「國家企業環保獎」由行政院環境保護署主辦，舉辦至今已30年，環保署於2019年修訂參獎規則，並將「中華民國企業環保獎」重新命名為「國家企業環保獎」，鼓勵企業推動環境保護。玉山自2018年起，連續三年榮獲企業環保獎金級獎，2020年獲頒「榮譽環保企業獎座」，玉山今年首度符合角逐巨擘獎資格，並順利榮獲該獎項。

「國家企業環保獎」由環保署邀集專家、學者組成評選團隊，透過嚴謹的審查，評選出績效傑出之企業，並鼓勵其他企業以獲獎者為楷模，共同提升環境品質。

玉山銀行董事長黃男州表示，環境保護是目前全球最重要的議題之一，現在在蘇格蘭召開的COP26，就是由多國代表共同探討如何更積極地解決氣候變遷議題。未來玉山將持續發揮影響力，並積極響應聯合國永續發展目標(SDGs)，如同今年2月玉山舉辦「玉山ESG永續倡議行動」記者會，攜手友達及中鋼等32家台灣傑出企業，共同簽署「永續發展倡議書」，承諾對最急迫的氣候變遷採取實際行動，並落實各項ESG作為，推動聯合國永續發展目標。

玉山長期投入企業社會責任，在環境永續領域訂立明確目標及具體作法。在整體目標上面，玉山加入科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets SBT)，並設定升溫控制為1.5°C，是亞洲首家以1.5°C為基礎設定減碳目標的金融業。此外，玉山透過導入綠建築、設置太陽能板、取得風力發電碳權進行抵換及設立環境推廣專區，實際達成分行營運碳中和，打造玉山第一個零碳示範分行。

在企業金融面向，玉山鼓勵企業夥伴訂定長期永續目標，透過永續連結貸款及第三方查證，由玉山提供實質誘因，透過永續金融服務，與更多企業共同攜手邁向永續經營。