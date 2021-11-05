消息人士透露，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)周四（4日）被目擊現身白宮，外界猜測這可能與鮑爾能否續任Fed主席一事有關。

鮑爾的任期將於2022年2月結束。美國總統拜登（Joe Biden）2日曾向記者表示，將在近期宣布鮑爾是否續任主席，還是任命他人來接任這項職務。

美國財長葉倫（Janet Yellen）在本周接受媒體採訪時，曾對鮑爾的表現讚賞有佳，她解釋在疫情爆發後，鮑爾迅速採取行動因應危機，而且他與其它同仁所建立的新框架，能專注達成完全就業的目標。

不過她在接受另一家媒體專訪時，又改口指出，雖然鮑爾符合她認為總統應挑選「經驗豐富與可靠」的人擔任主席一職條件，但仍有其他人選可供選擇。

拜登曾多次提到，將在10月或11月初提名Fed主席人選，讓參議院能有充分時間確認他的選擇。例如前總統川普就是在2017年11月2日宣布由鮑爾接替葉倫出任Fed主席。

從鮑爾截至8月的公開活動行程顯示，自從拜登今年一月上任以來，前者只與拜登見過一次面，那就是6月21日在白宮召開的公開會議，當時出席者多為金融監理官員。

如果鮑爾沒有連任，Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）被視為可能接任Fed主席或副主席的潛在人選。Fed副主席克拉里達(Richard Clarida) 任期也將於明年1月到期。

自今夏以來，外界多看好鮑爾可望續任主席一職，不過9月有媒體爆料鮑爾在去年9月美股重挫前的敏感時機，拋售數百萬美元股票，導致他的名譽受損。民主黨少數幾名重量級議員，像是麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）就表態拒絕鮑爾連任。

事實上在此之前，Fed兩名官員，分別是曾擔任波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）與達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）也因為涉嫌炒股爭議，最後被迫辭職下台。