儘管印度禁止販售煙火和鞭炮，但在印度教著名節慶排燈節，新德里民眾徹夜施放煙火和鞭炮，一早醒來就身陷嗆人的有毒煙霧中。

在新德里多個空汙熱點，PM2.5空氣質量指數平均超過400，已達有害程度，是世界衛生組織（WHO）設定每日安全值的15倍以上。

印度最高法院頒布禁令，禁止德里販售煙火和鞭炮，地方政府也呼籲民眾慶祝排燈節不要施放煙火。

但在約2000萬人居住的新德里，仍有許多人取得煙火和鞭炮在各地徹夜施放，直至隔天清晨。

冬季時，新德里和印度其他城市籠罩在鞭炮煙霧、工業及車輛排放廢氣，以及燃燒農業廢棄物所形成的灰黃色毒氣當中。

新德里居民桑迪普（Sandeep）今天告訴法新社，他認為政府在應對空汙挑戰上做得不夠。

他一邊在洛迪花園（Lodhi Gardens）散步，一邊說道：「我們不只更常咳嗽，喉嚨也很不舒服，還很容易感冒。」