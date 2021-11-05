疫情警戒趨緩，Buffet龍頭饗賓餐旅集團甩開內用禁令陰霾，10月營收已恢復至疫情前水準，饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，今年營收可望達成36億元，明年營運聚焦強化中央廚房及IT系統，預計新展9家店、帶動營收跳增逾5成至55億元，朝2025年營收達百億元、完成上市櫃掛牌目標邁進。

陳毅航指出，內用禁令衝擊來得突然，4個月期間估使集團營收流失達14億元，不過也讓集團積極拓展外帶外送及電商業務，7月營收在無內用服務下仍達1億元，且當中6成來自自家電商平台饗在家、饗帶走，如今在報復性用餐與五倍券激勵下，饗食天堂、饗饗及旭集目前假日訂位全滿、平日訂位量亦達8成，

陳毅航指出，饗賓將維持展店步伐，尤其疫情造成餐飲業店點大洗牌，10月就收到50個點的邀約，明年聚焦強化中央廚房及IT系統，展店步調相對較緩，預計將新展9家店、達60家店。其中看好竹北市場消費市場潛能，將斥資2.5億元於遠百竹北店一舉開出小福利、旭集、開飯川食堂、饗泰多、果然匯等5品牌分店。

饗賓同時宣佈，饗食天堂在迎接20週年之際，完成「饗食天堂6.0」全台10間門市改裝，以「質感室內裝潢」、「餐檯層次設計」、「擴大現點現做餐點」為主要訴求，大幅度的室裝翻新，融合木材、藤編、不銹鋼等異材元素，創造高低層次的視覺美感，餐檯設計以顧客視角加強陳設豐富度，取餐時便讓人食慾大開。

饗食天堂自2001年起家，以嚴選食材、職人料理、用心服務開創台灣Buffet風潮，至今已完成6次改裝，包含2001年「福利日式百匯1.0」以豐盛產品、增加菜系為目標；2006年「饗食天堂內湖店2.0」著重室裝器皿的美學進化；2009年「饗食天堂3.0」將京站店作為開端，全面提升秀廚服務比例，讓顧客更直接感受精緻服務；2011年「饗食天堂4.0」則以信義店新店型揭開序幕，改善動線增加中島區，讓服務更有臨場感；2018年「饗食天堂5.0」以創新價值為依歸，升級食材用料，並以精湛廚藝呈現單點店品質，提升餐點價值，更加奠定「國民Buffet」定位。