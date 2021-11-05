《論文門開箱》

台大名譽教授賀德芬懷疑總統蔡英文未取得倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱相關資料被以「機密封存30年」為由拒絕；賀德芬提起訴訟，要求法院命令教部提供解密資料。台北高等行政法院以「所有請求都無理由」，判決賀德芬敗訴。媒體人彭文正表示，賀德芬敗訴，他高興死了，敗訴才有戲演。萬一賀德芬勝訴，事情就會回到原點。

彭文正5日在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，判決指出，蔡英文的履歷表和學位證書已在6月3日當庭送達賀德芬收受，賀德芬的請求事實上已滿足。彭文正表示，賀德芬要的不是這些，而是不該封存相關資料。

彭文正接著指出，北高法院這個判決完全畫錯重點，說蔡英文的送審論文著作，在審查完後，跟著服務證書返還蔡英文自行保管，他認為這部分是大謊言，更質疑蔡英文在那個年代根本沒有論文。而這個判決留下一個伏筆，也是法院避免被他們告，說是蔡英文送審論文著作，包括期刊論文也是送審論文著作，質疑是不願意去拆穿1984年蔡英文在政大服務時並未送她的論文，沒有談到這個，並規避稱蔡的送審論文著作已經歸還。

彭文正表示，判決說賀德芬請求的論文，實際上不屬於教育部保存的政府資訊或檔案，所以沒有理由按照政府資訊公開法公開；並說賀德芬要求的是教育部要說明，核定蔡英文的學術檔案為機密的理由，但是法院說國家機密保護法並沒有法條規定人民可以請求，所以也駁回。彭文正聽了不禁噴飯，指賀德芬並沒援引國家機密法，只是說教育部援引國家機密法；而教部知道若援引國家機密法，恐會立刻犯法，因國家機密保護法只准許30年，所以教部用巧妙的方法，說是根據這個那個、還有內部辦法，准許保密再保密。

彭文正還透露，賀德芬拿到敗訴，有些人傳簡訊寫信給他們，說「加油、不要氣餒」。他表示，自己一點都不氣餒，高興死了。萬一賀德芬勝訴才是真正的陰謀，因若勝訴，事情就會回到原點，比如他們要教育部公布資料，教育部可能就說它公布了。至於敗訴後下一步？彭文正認為，案子若勝訴就結了，敗訴才有戲演，若案子到最高行政法院並不是壞事，就看表姊夫要不要迴避了。