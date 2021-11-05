參加兩公里路跑競賽學童在清晨陽光中衝出起跑線。（黃子明攝）

參加鉛球競賽學童奮力推出鉛球。（黃子明攝）

參加鉛球競賽學童奮力推出鉛球。（黃子明攝）

參加兩公里路跑競賽學童在群山環繞的操場跑道衝刺前進。（黃子明攝）

沒有參加競賽項目同學在觀眾席上為選手加油。（黃子明攝）

主辦學校象鼻國小足球隊員表演足球基本動作。（黃子明攝）

主辦學校象鼻國小足球隊員表演足球基本動作。（黃子明攝）

大安溪泰雅北勢群五所國小5日舉行聯合運動會，參加跳遠項目學童奮力躍起。（黃子明攝）

參加跳遠項目學童奮力躍起。（黃子明攝）

大安溪泰雅北勢群五所國小5日舉行聯合運動會，參加趣味競賽學童吐著舌頭快跑前進。（黃子明攝）

大安溪泰雅北勢群五所國小5日舉行聯合運動會，這是以族群而非行政區為劃分依據，目的在維繫北勢群族人情誼互動，也增進親子關係，包括台中市和平區自由、博屋瑪二所國小，以及苗栗縣泰安鄉梅園、士林、象鼻三校，參加的學童絕大多數為泰雅族學童，只有少數閩客族群。

在日本統治時期為了利於治理，透過行政區劃分，將大安溪中上游沿岸一帶、位於現今苗栗縣與臺中市市界的中心點，將統稱「北勢八社」北勢群泰雅族人切割， 30幾年前開始有族人倡議，應由五校每年輪流舉辦聯合運動會，凝聚大安溪北勢群的情感。

競賽與表演內容除部分運動比賽常見田徑項目，還加入許多凸顯泰雅傳統狩獵技能與原住民學校重點發展運動課程，包括射箭、足球等。在炎熱天氣下，原住民學童不論男女都展現天賦卓越體能，讓各項競賽充滿張力，其中最受重視的拔河比賽，主辦學校象鼻國小以小博大，擊敗強敵梅園國小，為比賽帶來高潮，最後臨時增加教師接力比賽，包括校長與老師都加入，下場接力的老師個個奮力爭先，其中還有老師為複合弓項目國手，堪稱臥虎藏龍，全體學童在場外反串加油觀眾，為一天比賽畫下句點。

由於目前還在二級疫情管制下，大會要求全體家長只能在觀眾席或圍牆外觀看小朋友競賽，不得進入場內與學童接觸，場外吸引許多飲食及小攤商販售物品，燒烤香氣瀰漫四周，熱鬧情況有如一場嘉年畫會，展現不同於平地學校運動會的氛圍。