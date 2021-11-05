富邦金控董事長蔡明興日前確診為新冠肺炎，經過20多天休養後，健康已經明顯好轉；富邦金控證實，下周一(8日)起將銷假恢復辦公；至於蔡明興居家辦公，還是到金控總部上班？富邦金不願正面回應。

蔡明興日前從美國返台時，於機場採檢後確診，經醫院治療後，目前出院在家休養，富邦金控今上午舉行股東臨時會，通過日盛金控合併案，預計明年完成，是國內「金金併」首例，這麼具歷史意義的股東會，蔡明興仍未親自出席，是由代理董事長、台北富邦銀行董事長陳聖德全程主持。